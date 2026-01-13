В Самарской области вывялено 23 «черных кредитора» и две финансовые пирамиды

В Самарской области за январь-сентябрь 2025 года Банк России выявил 26 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большинство из них — 23 субъекта — «черные кредиторы». Кроме того, обнаружены две организации с признаками финансовых пирамид. Еще одна компания незаконно привлекала инвестиции.

«Нелегальным кредитованием в основном занимаются псевдоломбарды и комиссионные магазины. Незаконные кредиторы выдают потребительские займы гражданам под залог имущества под видом заключения договоров купли-продажи, хранения, комиссии. Взаимодействие с ними опасно тем, что такие организации работают не в правовом поле. Они могут выставлять за свои услуги завышенные проценты или продать имущество, переданное в счет получения денег, потому что по закону оно залогом не является»,— отмечается в сообщении регулятора.

Чтобы не оказаться втянутым в финансовую пирамиду в Банке России рекомендуют проверять организацию в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России. Если компания зарегистрирована буквально накануне сбора денег, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель, то это должно насторожить.

Проверить, легально ли компания привлекает инвестиции, можно на сайте ЦБ РФ. Посредником между инвесторами и предпринимателями должна выступать организация с лицензией Банка России.

Сабрина Самедова