В Самарской области вывялено 23 «черных кредитора» и две финансовые пирамиды
В Самарской области за январь-сентябрь 2025 года Банк России выявил 26 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Центробанка.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Большинство из них — 23 субъекта — «черные кредиторы». Кроме того, обнаружены две организации с признаками финансовых пирамид. Еще одна компания незаконно привлекала инвестиции.
«Нелегальным кредитованием в основном занимаются псевдоломбарды и комиссионные магазины. Незаконные кредиторы выдают потребительские займы гражданам под залог имущества под видом заключения договоров купли-продажи, хранения, комиссии. Взаимодействие с ними опасно тем, что такие организации работают не в правовом поле. Они могут выставлять за свои услуги завышенные проценты или продать имущество, переданное в счет получения денег, потому что по закону оно залогом не является»,— отмечается в сообщении регулятора.
Чтобы не оказаться втянутым в финансовую пирамиду в Банке России рекомендуют проверять организацию в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России. Если компания зарегистрирована буквально накануне сбора денег, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель, то это должно насторожить.
Проверить, легально ли компания привлекает инвестиции, можно на сайте ЦБ РФ. Посредником между инвесторами и предпринимателями должна выступать организация с лицензией Банка России.