Правоохранительные органы пришли с проверкой в УрФУ

В Уральском федеральном университете (УрФУ) проводят проверку силовые структуры. Информацию об этом подтвердили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Правоохранительные органы действительно сегодня проводят проверку в вузе. Другими данными мы не располагаем»,— сказали в пресс-службе университета.

По данным портала 66.ru, обыски проходят у президента университета Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера, главного бухгалтера Гавриила Агаркова и еще одного сотрудника УрФУ Михаила Жабреева. Поводом, по информации издания, стала проверка, прошедшая летом, сотрудники подозреваются в махинациях с федеральной недвижимостью, относящейся к комплексу имущества УрФУ, а также выводе денег под видом зарплаты.

Анна Капустина