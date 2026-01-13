Против экс-министра ЖКХ Забайкалья возбуждено дело из-за срыва газификации Читы

В отношении бывшего министра ЖКХ, цифровизации и связи Забайкальского края Алексея Головинкина возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с причинением тяжких последствий из иной личной заинтересованности). «Оно вытекает из череды уголовных дел, связанных с газификацией»,— пояснили в прокуратуре. Постановление о возбуждении дела в региональном надзоре признали законным и обоснованным.

Алексей Головинкин — победитель всероссийского конкурса «Лидеры России. Государственное управление» в 2022 году. Стал министром ЖКХ Забайкалья в сентябре 2022-го. Уволился в октябре 2023 года в разгар отопительного сезона.

Прокладка газораспределительных сетей в Чите началась в июне 2023 года. К концу 2024-го планировалось проложить около 500 км газовых сетей и подключить к отоплению 13 тыс. домов. Сроки выполнения работ перенесли на конец 2025 года, затем — на конец 2027 года из-за проблем с концессионером и сменой собственников компании.

Концессионером изначально выступала Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация (ВАНК), после чего выяснилось, что таких возможностей у компании нет. Гендиректор ВАНК Станислав Неверов арестован в мае 2024 года по подозрению в мошенничестве. Помимо газификации Читы, ВАНК и другие связанные с Неверовым компании строили школы и детсады на Дальнем Востоке, а также занимались созданием межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. В мае 2025-го за хищение более 870 млн руб. при реализации проектов Неверову дали 3,5 года. Кроме того, в особо крупном мошенничестве обвиняют двоих жителей Новосибирска и одного жителя Читы, которые были субподрядчиками при газификации. Они похитили почти 50 млн руб.