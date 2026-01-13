«Известия»: в России не хватает вертолетов для авиаслужб спасения

Нехватка спасательных Ми-8 и самолетов Ан-26 отмечается в 31 из 111 утвержденных Росавиацией пунктов дежурства такой техники, сообщают «Известия». Газета отмечает, что это может «негативно сказаться» на оказании помощи жертвам катастроф.

Нехватка авиасудов отмечена в Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Казани, Симферополе, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Жуковском, Горно-Алтайске, Абакане. Перевозчики рассказали «Известиям», что вертолетные авиакомпании не хотят проводить поисково-спасательные работы без повышения гостарифов. Слишком низкие тарифы «отбрасывают экономику» таких работ ниже рентабельности, из-за чего компании не могут поддерживать техническое состояние вертолетов и их летную годность, пояснили собеседники издания.

Как уточняют «Известия», в 2025 году как минимум в 11 городах не нашлось участников на торги по госконтрактам на поисково-спасательное обеспечение (ПСО) с использованием вертолетов Ми-8. В Абакане торги срывались трижды, после чего цену госконтракта подняли с 114 млн до 119 млн руб., но это не помогло найти участников.

По подсчетам Gelix Airlines, чтобы сделать работу рентабельной, необходимо поднять тарифы минимум на 75%. Чтобы хотя бы частично закрыть пробелы в местах дислокаций по ПСО, есть опция краткосрочных контрактов, отметил источник в одной авиакомпании. Он считает, что если тарифы не приблизятся к «экономически обоснованным», то «пробелы» в поисково-спасательном обеспечении регионов в этом году могут вырасти в 1,5–2 раза.