Полиция объявила в розыск члена ОПГ «Неверовские» Виталия Портнова

Полиция объявила в федеральный розыск 55-летнего Виталия Портнова, члена ОПГ «Неверовские» и основателя бывшей крупнейшей игорной сети Тольятти ООО «Лаки Лада». Как отмечается в сообщении ГУ МВД по Самарской области, Виталий Портнов скрылся от следствия.

Разыскиваемому тольяттинцу инкриминируются бандитизм и убийства в составе ОПГ (ч.2 ст. 105, ч. 2 ст. 210, ч.2 ст. 209, ч.2 ст.162 УК РФ).

Приметы Виталия Портнова: на вид 50-55 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, лысый.

ОПГ «Неверовские» основал в конце 90-х годов Сергей Неверов и ряд его приятелей. Сергея Неверова. Игоря Свеженцева, Павла Барсукова и Максима Сидоренко в 2025 году осудили за бандитизм, подготовку к убийству и незаконное хранении наркотиков. Еще троих членов ОПГ задержали в конце прошлого года.

Сабрина Самедова