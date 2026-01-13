Умер экс-руководитель нефтегазодобывающего управления Краснокамска

12 января из жизни ушел бывший руководитель Краснокамского нефтегазодобывающего управления (НГДУ) Виктор Гребнев, сообщает газета «Краснокамская звезда» со ссылкой на Совет ветеранов Краснокамского нефтяного района.

Виктор Гребнев родился в 1937 году в ныне несуществующей деревне Малый Есаул Чернушинского района. В Краснокамск переехал в 1972 году, куда его направили для запуска первой кустовой насосной станции. Прошел трудовой путь от оператора по добыче нефти до заместителя гендиректора объединения «Пермнефть». С 1977 по 1983 годы он возглавлял коллектив краснокамских нефтяников. Благодаря его инициативе в Краснокамске был установлен памятник первооткрывателям прикамской нефти. Кроме этого, господин Гребнев был доцентом кафедры разработки нефтяных и газовых месторождений ПГТУ.