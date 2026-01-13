С башкирской компании взыскали 500 тысяч рублей детям погибшего рабочего

Суд в Белебее по иску прокуратуры взыскал с ООО «Северная Нива Башкирия» 500 тыс. руб. компенсации морального вреда двум несовершеннолетним детям водителя грузовика, который погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В августе 2024 года на участке федеральной дороги «Каспий» Октябрьское-Новохоперск в Воронежской области сотрудник компании погиб в аварии, исполняя служебные обязанности, говорится в пресс-релизе.

Третьими лицами по делу выступали отдел опеки и попечительства администрации Белебеевского района, отделение фонда пенсионного и социального страхования и Гострудинспекция.

ООО «Северная Нива Башкирия», по данным Ruspofile, зарегистрировано в апреле 2018 года в селе Ермолкино Белебеевского района. Компания занимается смешанным сельским хозяйством. Принадлежит ООО «Эконива-АПК холдинг». По данным Rusprofile, в 2024 году выручка компании превысила 2 млрд руб., чистая прибыль составила около 17,3 млн руб.

Майя Иванова