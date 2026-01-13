Росгвардейцы Астраханской области обезвредили опасную находку
В Астраханской области взрывотехники Росгвардии обезвредили ручную гранату РГД-5, найденную местным жителем в Наримановском районе. Снаряд был обнаружен в земле возле оптовой базы, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Фото: Управление Росгвардии по Астраханской области
Специалисты инженерного подразделения ОМОН «Сапсан-Юг» провели осмотр и идентифицировали боеприпас как гранату РГД-5, предположительно датируемую временем Великой Отечественной войны. Устройство имело значительные следы коррозии, что указывало на длительное пребывание в земле.
Для ликвидации снаряда росгвардейцы применили накладной заряд и взорвали его в степной зоне. Все действия были выполнены с соблюдением мер безопасности.