Росгвардейцы Астраханской области обезвредили опасную находку

В Астраханской области взрывотехники Росгвардии обезвредили ручную гранату РГД-5, найденную местным жителем в Наримановском районе. Снаряд был обнаружен в земле возле оптовой базы, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Под Астраханью нашли ручную гранату времен ВОВ

Фото: Управление Росгвардии по Астраханской области Под Астраханью нашли ручную гранату времен ВОВ

Специалисты инженерного подразделения ОМОН «Сапсан-Юг» провели осмотр и идентифицировали боеприпас как гранату РГД-5, предположительно датируемую временем Великой Отечественной войны. Устройство имело значительные следы коррозии, что указывало на длительное пребывание в земле.

Для ликвидации снаряда росгвардейцы применили накладной заряд и взорвали его в степной зоне. Все действия были выполнены с соблюдением мер безопасности.

Марина Окорокова