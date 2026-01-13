Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росгвардейцы Астраханской области обезвредили опасную находку

В Астраханской области взрывотехники Росгвардии обезвредили ручную гранату РГД-5, найденную местным жителем в Наримановском районе. Снаряд был обнаружен в земле возле оптовой базы, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Под Астраханью нашли ручную гранату времен ВОВ

Под Астраханью нашли ручную гранату времен ВОВ

Фото: Управление Росгвардии по Астраханской области

Под Астраханью нашли ручную гранату времен ВОВ

Фото: Управление Росгвардии по Астраханской области

Специалисты инженерного подразделения ОМОН «Сапсан-Юг» провели осмотр и идентифицировали боеприпас как гранату РГД-5, предположительно датируемую временем Великой Отечественной войны. Устройство имело значительные следы коррозии, что указывало на длительное пребывание в земле.

Для ликвидации снаряда росгвардейцы применили накладной заряд и взорвали его в степной зоне. Все действия были выполнены с соблюдением мер безопасности.

Марина Окорокова