Количество пенсионеров в Татарстане достигло 1,1 млн
В Татарстане проживает 1,1 млн пожилых людей. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По числу пенсионеров регион занимает восьмое место среди субъектов России.
Лидерами по количеству пожилых жителей остаются Москва и Московская область, где проживают 3 млн и 1,95 млн пенсионеров соответственно. Также в число регионов с наибольшим числом пожилых людей входят Краснодарский край (1,6 млн), Санкт-Петербург (1,44 млн) и Свердловская область (1,25 млн).