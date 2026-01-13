Свердловский избирком предложил утвердить новую схему избирательных округов

Избирательная комиссия Свердловской области направила в региональный парламент для утверждения новую схему одномандатных избирательных округов. Ее предлагается использовать для проведения выборов депутатов областного заксобрания, сообщили в пресс-службе свердловского избиркома.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Схема избирательных округов утверждается на 10 лет — действующий сейчас документ был утвержден 22 марта 2016 года. Сейчас, согласно Избирательному кодексу Свердловской области, выборы депутатов заксобрания проводятся по смешанной системе. По единому округу с партийными списками избираются 25 депутатов, еще 25 — по одномандатным округам.

Избирком предложил внести несколько изменений. Они связаны с необходимостью соблюдения требования о равенстве одномандатных избирательных округов по числу избирателей. Отклонение от средней нормы представительства избирателей не должно превышать 10%. Средняя норма представительства на один мандат — 132 686 избирателей.

В описании одномандатных округов указан перечень муниципальных образований, административно-территориальных единиц, частей муниципальных образований, входящих в состав избирательного округа.

Ирина Пичурина