Семья из Петербурга получила 1,2 млн рублей после гибели отца на предприятии

Прокуратура Санкт-Петербурга помогла многодетной семье получить компенсацию морального вреда после гибели отца во время работы на предприятии. Сумма выплаты составила 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района провели проверку после обращения петербурженки. Она просила оказать содействие во взыскании компенсации морального вреда.

В ходе контрольных мероприятий выяснили, что мужчина погиб на предприятии при исполнении трудовых обязанностей. Вина за несчастный случай отчасти лежит на работодателе. У погибшего остались несовершеннолетние дочери и сын.

Прокурор Адмиралтейского района внес представление. Организация выплатила семье 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Татьяна Титаева