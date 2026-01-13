Плохо знающие русский язык мошенники отобрали у жителя Ульяновска 2 млн рублей

Следственные органы управления МВД по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении неизвестных телефонных мошенников, отобравших у молодого жителя Ульяновска более 2 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом во вторник, 13 января, сообщили «Ъ-Волга» в пресс-службе региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным УМВД, в отдел полиции Ленинского района Ульяновска накануне, 12 января, обратился 22-летний местный житель с заявлением о том, что он стал жертвой телефонных мошенников.

По словам потерпевшего, 22 декабря он ответил на звонок с неизвестного номера. Звонивший представился специалистом службы безопасности портала «Госуслуги» и сообщил о якобы несанкционированном доступе к аккаунту молодого человека. После этого позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и предупредил молодого человека, что злоумышленники собираются воспользоваться его паспортными данными для оформления доверенности на право распоряжения его сбережениями, которые будут переведены вооруженным силам иностранного государства.

Следующий звонивший мошенник, заявивший жертве, что он якобы является представителем Центробанка, убедил молодого человека в необходимости перевести все его накопления и денежные средства родителей на «безопасные» счета, которые на самом деле и являются счетами мошенников, а скорее всего, дроперов — российских посредников, предоставляющих за вознаграждение свои банковские карты для перечисления украденных средств.

Молодого человека, отмечают в УМВД, мошенники обрабатывали в течение двух недель, присылали ему фотографии «документов», якобы подтверждающих факт доверенности и завладения правом пользования счетами ульяновца. Всего, по данным полиции, молодой человек перечислил мошенникам 2,116 млн руб.

В ходе дознания молодой человек подтвердил, что благодаря телевидению и СМИ он был в курсе существующих мошеннических схем, однако по непонятным причинам все-таки сам же поддался влиянию звонивших мошенников. Он даже не обратил внимания на то, что «документы» якобы от Центрального банка, фото которых посылались жертве, были составлены с грубыми ошибками в склонении числительных, что недопустимо для ЦБ РФ.

В полиции отмечают, что «с той стороны» работают опытные психологи, скорей всего, никакого взлома аккаунта на «Госуслугах» не было, информация об этом, как и о возможности использования денежных средств для финансирования иностранных боевых формирований, а также об уголовной ответственности владельца счетов, была подана лишь с одной целью — напугать жертву, лишить ее способности объективно и трезво оценивать ситуацию.

Всего, по данным УМВД, за минувший 2025 год жители Ульяновской области отдали мошенникам около 1 млрд руб.

Андрей Васильев, Ульяновск