На Дону количество преступлений в новогодние каникулы сократилось вдвое

В Ростовской области во время новогодних каникул количество преступлений сократилось более чем вдвое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, с 1 по 11 января 2026 года в области зарегистрировали 472 преступления. В это же время в 2025 году зафиксировали более 1,1 тыс. правонарушений. За время новогодних и рождественских праздников правоохранители провели 341 мероприятие с участием порядка 137 тыс. человек. Для сравнения: в прошлом году организовали 327 событий, которые посетили 77 тыс. граждан.

В полиции отмечают снижение числа краж — 187 в 2026 году против 517 в 2025 году. Количество грабежей уменьшилось с 12 до 7 случаев. Зафиксирован только один угон автомобиля в сравнении с 15 в предыдущем году. Случаи мошенничества сократились в четыре раза — с 281 до 76. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, уменьшились в 10 раз, до всего одного факта. Нарушения в сфере обращения запрещенных веществ снизились с 167 до 64 случаев.

Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 22 случая — произошло 40 аварий. Однако число погибших в ДТП выросло с 8 до 13 человек.

Константин Соловьев