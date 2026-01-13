Экс-депутат заксобрания обжалует решение о взыскании с него 43 млн рублей

Арбитражный суд принял к производству апелляционную жалобу бывшего депутата заксобрания Константина Окунева (внесен в список террористов и экстремистов) о взыскании с него 43 млн руб. в пользу возглавляемого им ранее ООО «Ветеран-2». Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

ООО «Ветеран-2» признали банкротом 16 мая 2018 года. Арбитражный суд Пермского края 3 декабря 2025 года решил взыскать в пользу ООО «Ветеран-2» убытки, причиненные господином Окуневым (внесен в список террористов и экстремистов), в виде налоговой недоимки и пени на 43,07 млн руб.

В 2008–2018 годах Константин Окунев (внесен в список террористов и экстремистов) являлся гендиректором и ликвидатором ООО «Ветеран-2», оно управляло его торговой сетью «Добрыня». В ходе проверки ФНС выявила в отчетности недостоверные сведения, в связи с чем решено было доначислить недоимку по НДС, НДФЛ и земельному налогу с пенями и штрафом на общую сумму 46,5 млн руб. Однако, как следует из определения суда, размер убытков был определен управляющим неправильно и может быть заявлен в сумме не более 43 млн руб.