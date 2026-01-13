Стал известен и.о. директора департамента городского хозяйства Ярославля

Обязанности директора департамента городского хозяйства (ДГХ) мэрии Ярославля исполняет первый заместитель директора Олег Виноградов. Об этом стало известно «Ъ-Ярославль».

Фото: мэрия Ярославля Олег Виноградов

Напомним, 12 января свой пост покинул глава ДГХ Ярослав Овчаров, работавший в этой должности с 2019 года. С постоянным преемником господина Овчарова в мэрии пока не определились.

«Временно его работу будут выполнять его заместители, пока не будет назначен новый руководитель на эту должность»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии Ярославля.