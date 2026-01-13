В 2025 году квадратный метр вторичного жилья в Челнах достиг 116,4 тысяч рублей

В 2025 году средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Набережных Челнах достигла 116,4 тыс. руб., увеличившись за год на 14%. Об этом сообщает «РБК Недвижимость».

По темпам роста цен город занял пятое место среди 50 крупных городов России, разделив место с Калининградом, где средняя стоимость вторичного жилья также выросла на 14%, до 137,3 тыс. руб.

Лидером по росту цен на вторичное жилье стала Махачкала — прирост составил 25%, до 120,9 тыс. руб. за квадратный метр. Второе место у Курска с ростом 24% (до 109,9 тыс. руб.), третье — у Ижевска, где цена выросла на 16% (до 97,7 тыс. руб.). На четвертой позиции Челябинск, где рост составил 15% (до 102,3 тыс. руб.).

Единственным крупным городом, где стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась, стал Новокузнецк, в остальных 49 городах вторичное жилье подорожало.

Анна Кайдалова