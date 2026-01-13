Уголовное дело возбудили из-за схода снега на жительницу Выксы

В городе Выксе по факту травмирования девушки в результате схода снега и наледи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 13 января 2026 года.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Происшествие случилось на улице Красные Зори. Пострадавшую доставили в больницу. Степень тяжести травм еще устанавливается.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, ответственных за очистку крыши, дадут юридическую оценку.

Галина Шамберина