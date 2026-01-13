Мэр Ярославля призвал использовать ИИ при общении чиновников с жителями

Мэр Ярославля поручил рассмотреть возможности использования искусственного интеллекта при формулировании ответов на поступающие от граждан обращения. Об этом он сказал на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Артем Молчанов (в центре) на открытом совещании

Фото: мэрия Ярославля Мэр Артем Молчанов (в центре) на открытом совещании

«К нам поступают десятки тысяч обращений. Жители не всегда мониторят информацию на сайте и спрашивают нас про отключение отопления, например, или про ремонт дворовых территорий, как заявку подать. Эта информация достаточно шаблонная, с которой можно сегодня быстрее и оперативнее работать. Для этого не нужно отвлекать ресурсы сотрудника. Надо выбрать, может быть, пилотное направление, в котором качественно проверить работу. Но в то же время дров не наломать»,— сказал господин Молчанов.

Как пояснил руководитель Центра городского управления Семен Збитнев, пока не предоставляется возможность прибегать к помощи ИИ из-за индивидуальности каждого обращения. Однако мэр поручил изучить, какие есть практики в других регионах и какие существуют технологии для решения таких задач.