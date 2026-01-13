В Кургане замдиректора дорожной компании будут судить за дачу взяток

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя руководителя одной из подрядных организаций. Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве дороги в Шадринске, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021 году сотрудник компании подготовил акты о приемке работ по строительству трассы и отправил их на подпись в государственное казенное учреждение «Курганавтодор». При этом он достоверно знал, что работы выполнены с нарушением технологии. Чтобы их одобрили, замруководителя организации дал исполняющему обязанности директора и заведующему сектором строительного контроля одного из отделов «Курганавтодора» взятки в размере 303 тыс. руб. и 2,4 млн руб. В итоге на счет подрядчика было необоснованно перечислено 142,8 млн руб.

Сотрудник компании признал вину частично. По данным СМИ, речь идет о заместителе директора ООО «Производственно-коммерческая фирма „Глобус“» (Челябинск) Арайике Закояне. Недавно его осудили за дачу взяток и хищение средств при исполнении госконтракта на ремонт дорог в Челябинской области (п. «б» ч. 4 ст. 291 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовные дела в отношении взяткополучателей расследуются.

Виталина Ярховска