На работу четырех медучереждений в Татарстане выделили 10,5 млн рублей

Во второй половине 2025 года из бюджета Татарстана направили 10,5 млн рублей на обеспечение работы новых государственных медицинских объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Финансирование получили филиалы поликлиник в жилых комплексах «Волжские просторы» и «Весна», центр врача общей практики и педиатрического обслуживания в посёлке Вишнёвка, а также офис врачей общей практики и участковых педиатров в Борисоглебском.

Средства пошли на организацию функционирования введённых в эксплуатацию медучреждений.

