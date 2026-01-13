В 2026 году в Татарстане выделят 15,54 млрд руб. на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

В 2026 году на строительство и ремонт дорог в Татарстане направят 15,5 млрд рублей

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ В 2026 году на строительство и ремонт дорог в Татарстане направят 15,5 млрд рублей

Из этой суммы 11,34 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Выделенные средства направят на ремонт дорог как регионального, так и межмуниципального и местного значения в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Анна Кайдалова