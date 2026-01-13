Продажи Lada на российском рынке составили около 330 тысяч автомобилей за год

Продажи новых автомобилей Lada в России в 2025 году сократились на 24,4% по сравнению с предыдущим годом и составили 329,9 тыс. единиц. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В 2024 году объем реализации российской марки составил 436,2 тыс. автомобилей.

Lada Granta осталась самой продаваемой моделью в стране в четвертый год подряд — в 2025 году было продано 147 тыс. единиц. Второе место заняла Lada Vesta с объемом продаж 79,8 тыс. машин.

На российском рынке по итогам 2025 года лидером среди иностранных брендов стал Haval — 173,3 тыс. проданных автомобилей. Далее следуют два других китайских бренда: Chery (99,8 тыс. ед.) и Geely (94 тыс. ед.). Пятое место в рейтинге — белорусский Belgee с показателем 68,1 тыс. единиц.

Андрей Сазонов