В Петербурге раскрыли схему фиктивной регистрации 1,7 тыс. иностранцев в хостеле

В Санкт-Петербурге полиция выявила схему массовой фиктивной регистрации иностранцев в хостеле на улице Моисеенко. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по документам в заведении были зарегистрированы 1742 приезжих, которые фактически там не проживали, что позволяло скрывать их реальное место пребывания от контролирующих органов.

Правоохранители задержали подозреваемого — гражданина одного из государств СНГ. В ходе обыска в хостеле полицейские проверили документы постояльцев и изъяли документацию, представляющую доказательственное значение.

Отдел дознания УМВД России по Центральному району Петербурга возбудил уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и возможных соучастников фигуранта.

Артемий Чулков