Kia зарегистрировала два товарных знака в России

Южнокорейская автомобильная компания Kia Corporation зарегистрировала в России два товарных знака в виде логотипа. Об этом пишет ТАСС.

Kia подала заявки на регистрацию из Южной Кореи в августе и октябре 2025 года. Один из товарных знаков оформлен по 38-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и относится к передаче данных. Второй — по 12-му классу МКТУ и касается лодок, локомотивов и автомобилей.

За 2025 год Kia зарегистрировала в России 36 товарных знаков. Компания подала еще четыре заявки на регистрацию различных товаров и услуг.