В Башкирии за новогодние каникулы вывезли более 30 тысяч тонн отходов

Во время новогодних праздников в Башкирии вывезли 30,8 тыс. тонн отходов — на 3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для этого было задействовано 357 единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, ежегодно объемы отходов растут. Ситуацию осложняют погодные условия и ненадлежащее содержание контейнерных площадок.

Как сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов, за праздничный период зафиксировали 4,59 тыс. препятствий для вывоза — почти на 40% меньше, чем год назад (7,37 тыс. в 2025 году). Все они оперативно устранялись, подчеркнул министр. Отмечается, что с 31 декабря по 11 января министерство проводило ежедневные онлайн-совещания с руководителями региональных операторов и представителями муниципалитетов.

В пресс-релизе указано, что во время каникул на горячие линии региональных операторов поступило 160 обращений от жителей, что на 41% меньше, чем в 2025 году (272 жалобы).

В общероссийской системе нареканий «РЭО-Радар» из 372 обращений в систему только 3 (0,8%) были из Башкирии, и все они были решены в течение четырех часов, заверили в правительстве.

Майя Иванова