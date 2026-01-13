Саратовский «Кристалл» на выезде проиграл «Динамо-Алтай» со счетом 3:1

Саратовский «Кристалл» проиграл в выездном матче барнаульскому «Динамо-Алтай» со счетом 1:3. Игра состоялась 11 января. Главный тренер команды Денис Платонов отметил, что команда допустила ошибки, которые привели к поражению, и назвал их «самими себе проигравшими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Кристалл», Коммерсантъ Фото: ХК «Кристалл», Коммерсантъ

В первом периоде саратовцы удерживали преимущество, но во втором хозяева площадки стали играть увереннее. Это повлияло на счёт, и «Динамо-Алтай» вышел вперед. Господин Платонов отметил, что команда создавала моменты, но не сумела реализовать их, а также допустила ошибки, приведшие к трём голам.

Тренер отметил, что «Кристалл» не играл плохо, несмотря на то, что последний матч прошёл 28 декабря. В тот день команда одержала победу над пензенским «Дизелем» со счетом 5:0. По словам Дениса Платонова, команда показала хорошее движение, самоотдачу и создавала шансы.

На 13 января у «Кристалла» запланирован матч с новокузнецким «Металлургом». Это будет следующий этап в сезоне для саратовской команды.

Никита Маркелов