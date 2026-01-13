Торговый центр в Мотовилихе подорожал на 50 млн рублей

Торговый центр «Тургеневский», расположенный по адресу: ул. Техническая, 13, выставлен на продажу за 230 млн руб. Информация о продаже четырехэтажного здания общей площадью 1,7 тыс. кв. м опубликована на сайте Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как говорится в объявлении, в здании размещаются сетевые арендаторы, с ними заключены долгосрочные договоры аренды. «В здании будет актуальным размещение медицинского центра (есть проект планировки кабинетов), офисов, частной школы и других видов деятельности»,— говорится в объявлении. Объект продается вместе с земельным участком площадью 1066,54 кв. м.

Напомним, ТЦ «Тургеневский» уже выставлялся на продажу в 2024 году за 180 млн руб.