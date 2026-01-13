На автодорогах регионального значения в Татарстане задействованы 414 единиц снегоуборочной техники, в ночное время снег убирали 256 машин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Для уборки снега в Татарстане задействовали 414 машин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

За сутки для обработки дорожного полотна использовали 4,9 тыс. тонн песко-соляной смеси, 274 тонны технической соли и 8 тонн солевого раствора.

Анна Кайдалова