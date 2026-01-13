В Оренбуржье произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадал один человек

На территории Сакмарского района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель автомобиля «Грэйт Валл» двигался со стороны Казани в сторону Оренбурга. На 5 км автодороги «Подъезд к городу Оренбург» он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» в сцепке с прицепом. После этого он также столкнулся с «Газелью».

В результате ДТП 34-летний пассажир автомобиля «Грэйт Валл» получил телесные повреждения: «ЗЧМТ, ушиб головного мозга средней степени, закрытый перелом 4,5 ребер слева». Его госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева