Куйбышевская железная дорога перевезла 21,5 млн пассажиров в 2025 году

В 2025 году Куйбышевская железная дорога перевезла 21,5 млн пассажиров, что на 2,6% больше показателя 2024 года, сообщили в филиале РЖД.

В пригородном сообщении пассажирпоток увеличился на 4,3%, до 16,5 млн, в дальнем следовании, наоборот, сократился примерно на 4% — с 5,2 млн пассажиров до 5 млн человек.

В декабре со станций Куйбышевской железной дороги поезда перевезли более 1,6 млн человек: в пригородном сообщении — 1,3 млн человек, в дальнем следовании — 347 тыс. пассажиров.

Сабрина Самедова