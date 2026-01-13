Машина коммунальной техники пострадала от рук оставшегося без света петербуржца

Отключение электричества спровоцировало жителя Санкт-Петербурга на мелкое хулиганство. По подозрению в совершении правонарушения задержан 56-летний житель дома 37, корпус 1 по Варшавской улице.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, вызов в полицию поступил 12 января. Правоохранителям рассказали, что злоумышленник наносил удары металлической трубой по служебному автомобилю коммунальной службы.

Подозреваемый задержан на месте происшествия. Полицейские выяснили, что он пошел на это из-за недовольства по поводу отключения электроэнергии в квартире. В отношении петербуржца составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Татьяна Титаева