В Татарстане в 2026 году на ремонт и строительство 30 объектов выделят 1,94 млрд

В Татарстане на строительство и ремонт 30 объектов в рамках нацпроекта «Семья» направят 1,94 млрд рублей. Об этом сообщает Минстрой республики.

По программе «Поддержка семьи» запланировано строительство двух детских садов — в деревне Куюки Пестречинского района и поселке Октябрьский Зеленодольского района. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт шести дошкольных учреждений в Набережных Челнах, Нижнекамском, Высокогорском, Азнакаевском и Бугульминском районах.

В программу «Семейные ценности и инфраструктура культуры» вошли 22 объекта. В республике построят четыре детские школы искусств, отремонтируют школы, сельские дома культуры, библиотеки, обновят два театра юного зрителя и три музея в нескольких районах Татарстана.

Анна Кайдалова