Три вуза Удмуртии в перечне на госфинансирование подготовительных отделений

Ижевский государственный медицинский университет (ИжГМУ) попал в перечень вузов с подготовительными отделениями, обучение на которых будет осуществляться за счет финансирования из федерального бюджета. Соответствующий приказ Минобрнауки РФ опубликован на портале правовых актов.

Фото: пресс-служба ИжГМУ

Фото: пресс-служба ИжГМУ

Помимо ИжГМУ в список попали Удмуртский государственный университет (УдГУ) и Глазовский государственный инженерно-педагогический университет (ГИПУ). Всего в перечне 69 вузов.