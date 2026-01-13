Три вуза Удмуртии в перечне на госфинансирование подготовительных отделений
Ижевский государственный медицинский университет (ИжГМУ) попал в перечень вузов с подготовительными отделениями, обучение на которых будет осуществляться за счет финансирования из федерального бюджета. Соответствующий приказ Минобрнауки РФ опубликован на портале правовых актов.
Ижевский государственный медицинский университет
Фото: пресс-служба ИжГМУ
Помимо ИжГМУ в список попали Удмуртский государственный университет (УдГУ) и Глазовский государственный инженерно-педагогический университет (ГИПУ). Всего в перечне 69 вузов.