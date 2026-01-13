Пассажирские перевозки на ЮУЖД выросли на 3,6% в 2025 году

За 2025 год со станций Южно-Уральской железной дороги отправились 9,9 млн пассажиров. Это на 3,6% больше, чем в 2024-ом, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

На поездах дальнего следования путешествовали 2,4 млн человек, что на 0,5% меньше, чем в 2024 году. В пригородных поездах пассажиропоток вырос на 5% за год, до 7,5 млн человек.

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2025 года составил более 2,9 млрд пассажиро-километров (-2,9%). В пригородном сообщении показатель оказался на уровне 632,6 млн пасс-км (+6%), в дальнем следовании — более 2,3 млрд пасс-км (-5,1%).

Виталина Ярховска