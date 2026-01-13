В Челябинской области ожидается похолодание до -32°С

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает водителей о сильном похолодании 13-17 января. В эти дни температура воздуха может опуститься до -32°С.

ГАИ на период сильных морозов усилит службу и дополнительно выведет на дороги 20 экипажей ДПС. Водителям рекомендуют не планировать дальние поездки без необходимости и переждать холода. Если избежать выезда не удалось, то необходимо соблюдать дистанцию с другими автомобилями, снижать скорость и не совершать рискованных маневров. Перед отправлением нужно проверить исправность автомобиля, а также наличие огнетушителя и аптечки.

Согласно данным «Яндекс Погоды», 13-17 января пройдут преимущественно без осадков. Будет пасмурно, скорость ветра не превысит 1-2 м/с.