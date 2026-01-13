Полпред Жога поздравил журналистов УрФО с профессиональным праздником

С Днем российской печати журналистов и работников средств массовой информации поздравил полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Полпред отметил, что журналистика сейчас является одной из самых динамичных отраслей, где стремительно меняются технологии и формы подачи информации, но неизменными остаются принципы достоверности, объективности и соцответственности. «Сейчас в медиа развернулась масштабная информационная война. Нескончаемый поток фейков и провокаций обрушился на жителей нашей страны. Тысячи российских журналистов, в том числе и из Уральского федерального округа, отважно противостоят этим атакам, защищая правду и интересы Родины»,— сказал Артем Жога.

Всем журналистам и сотрудникам СМИ полпред пожелал здоровья, энергии и вдохновения. Отдельно он поблагодарил военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции (СВО).

День российской печати, профессиональный праздник всех, кто связан с периодическими изданиями, журналистикой и медиа — от журналистов и редакторов до типографов — отмечается 13 января в честь выхода первой русской газеты «Ведомости» в 1703 году.

Ирина Пичурина