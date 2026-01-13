В Татарстане за год доля отказов по розничным кредитам выросла на 5,3 пункта

В Татарстане в декабре доля отказов по заявкам на розничные кредиты выросла на 5,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю регион занял второе место в стране, уступив только Москве, где рост составил 5,7 п.п. Следом по динамике увеличения отказов идут Самарская область (+5,0 п.п.), Санкт Петербург и Московская область (по +4,7 п.п.).

В целом по России доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в декабре 2025 года достигла 81,9%, что на 3,7 процентного пункта выше уровня декабря прошлого года.

