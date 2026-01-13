Прибыль предприятий Прикамья снизилась на 13%

За январь — октябрь 2025 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 319,9 млрд руб., что на 13,2% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 72,1% обследованных компаний завершили отчетный период с прибылью. Ее объем сложился в сумме 355,5 млрд руб., что на 7,9% ниже показателя января — октября 2024 года. Убыток нерентабельных предприятий увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в два раза и составил 35,6 млрд руб.

Промышленными предприятиями также получен положительный сальдированный финансовый результат, который сложился в сумме 271,3 млрд руб. Доля прибыльных компаний в промышленности Пермского края составила 62%, а прибыль по ним — 299,7 млрд руб. (на 7,2% ниже аналогичного показателя за январь — октябрь 2024 года).