В Башкирии создадут перечень опасных чужеродных растений

Депутаты Курултая Башкирии на первом пленарном заседании в январе планируют рассмотреть законопроект о создании перечня инвазивных (чужеродных) растений, которые правообладатели земельных участков обязаны будут выявлять и уничтожать. При этом для особо охраняемых территорий и лесов будет действовать особый порядок, который регулирует федеральное законодательство. Изменения планируют внести в Экологический кодекс Башкирии и закон «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан», сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, инвазивные растения опасны для сложившейся экосистемы республики, так как они «агрессивно захватывают территории, подавляя и вытесняя исконные виды», что «ведет к деградации биоразнообразия и нарушению экологического равновесия целых природных комплексов». Спикер напомнил, что некоторые растения опасны для человека. Так, эфирные масла борщевика Сосновского при попадании на кожу могут вызывать долго не заживающие ожоги, поэтому «важно не допускать их бесконтрольного распространения».

Майя Иванова