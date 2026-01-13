В Ярославской области в каникулы выросла посещаемость музеев

В новогодние каникулы музеи Ярославской области посетили 163 тыс. человек, что на 7 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Наибольшее число посетителей принял Ярославский музей-заповедник, где побывали почти 74,5 тыс. гостей. Также высокую посещаемость показали Угличский музей, Ярославский художественный музей, а также Рыбинский и Переславский музеи-заповедники.

Рекордные показатели зафиксированы на катках. Главный ледовый комплекс «Якаток» на Советской площади в Ярославле посетили 42 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Для повышения пропускной способности власти сократили интервалы между сеансами.

«Отдельно акцентировал внимание муниципалитетов: катки с искусственным льдом по пятницам, субботам и в праздничные дни должны работать до двух часов ночи»,— сообщил Михаил Евраев.

По словам губернатора, эти меры не являются второстепенными, а являются частью повышения качества жизни в городах и селах области. Они способствуют привлечению туристов и укреплению имиджа Ярославской области как центра культурного и досугового отдыха.