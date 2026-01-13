ФСБ обвинила двух курганских бизнесменов в организации незаконной миграции

УФСБ России по Курганской области возбудило в отношении двух местных предпринимателей уголовное дело по факту организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Один из фигурантов — владелец пилорамы находится в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, предприниматели незаконно привлекали иностранных граждан к работе на пилорамах, расположенных в Кетовском округе и принадлежащих одному из бизнесменов. В том числе мигрантам предоставили жилье и питание. Сообщники подали документы в миграционные подразделения УМВД России по Курганской области с заведомо ложными сведениями для постановки иностранцев на учет и получения патентов, считает следствие.

Сейчас решается вопрос о выдворении нелегальных мигрантов из страны. Некоторым из иностранцев въезд в РФ будет закрыт навсегда, сообщает курганское УФСБ.