Бывшую ведущую «Орла и Решки» депортировали из США

Бывшую ведущую передачи о путешествиях «Орел и Решка» Василису Хвостову на сутки отправили в иммиграционную тюрьму США, после чего девушку депортировали обратно в Европу. Об этом она рассказала в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

По словам госпожи Хвостовой, ее остановили на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка и пригласили на дополнительный досмотр из-за большого количества штампов в паспорте. Многие из них были проставлены в документ в период ее работы в телепроекте. Во время досмотра сотрудники аэропорта нашли в чемодане путешественницы тетрадь с надписью «Horny Bible» («Пошлая Библия»). Как утверждает девушка, тетрадь была реквизитом для съемок видеороликов для соцсети. Также в багаже нашли БДСМ-костюм, который госпожа Хвостова собиралась использовать для празднования Хэллоуина.

В комнате для допроса Василису Хвостову попросили показать телефон. Сотрудник аэропорта нашел в описании профиля девушки в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) фразу «Семь лет секси-путешествий» и решил, что она «рекламировала свои услуги».

Василиса Хвостова — российская телеведущая, работала на телеканале «Пятница» и вела программу «Орел и Решка» в 2020-2021 годах. В 2022-м уехала из России. Сейчас живет в Испании и ведет блог.