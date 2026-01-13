Коллекцию картин пермского девелопера выставили на торги

Финансовый управляющий бывшего гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова выставил на торги коллекцию картин должника, сообщает «Федресурс». Торги запланированы на 2 февраля, заявки на участие принимаются до 1 февраля.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Гладиков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На продажу выставлены картины «Кирха» 2008 г., материалы: тушь, перо, художник — Кирсанова Н. А.; «Старый дворик» 2013 г., материалы: масло, художник — Шадрин; «Галерея» 50х70, 2002 г., художник — Нурулин Н. В.; «Дом купца Гаврилова», техника: монотипия, 2010 г., художник — Дегтев; «Осенний мотив», материалы: бумага, пастель, художник — Бондаренко М. Картины продаются единым лотом по начальной цене 12,5 тыс. руб.

Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по заявлению Сбербанка. Господин Гладиков вместе с тогдашним председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, которая также признана несостоятельной, выступали поручителями по кредитам строительного холдинга «Камская долина». Экс-гендиректор оценил объем своих неисполненных финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.