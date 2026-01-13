У бывшего алтайского депутата взыскали в доход государства 4,3 млн рублей

По иску прокуратуры Алтайского края суд взыскал в пользу государства незаконные доходы бывшего депутата. Об этом сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.

Как установила прокурорская проверка, в 2023 году на три банковских счета бывшего депутата Тюменцевского сельсовета Сергея Кулаева поступили 4,3 млн руб. Законность поступления денежных средств экс-депутат подтвердить не смог, а два банковских счета не были отражены им в декларации о доходах.

По информации прокуратуры, ранее депутатские полномочия Сергея Кулаева были прекращены в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Илья Николаев