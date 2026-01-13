В Петербурге сохранится мороз до -9 градусов с небольшим снегом

Погоду в Санкт-Петербурге 13 января будет определять барический гребень с северо-востока, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его данным, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. С начала января в городе сохраняется отрицательная температурная аномалия — без дней с температурой, близкой к норме, отметил синоптик.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

В Петербурге прогнозируют -7…-9 градусов, в Ленинградской области — -7…-12 градусов. Ветер юго-восточный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 14 января, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -12…-14 градусов, днем — будет колебаться в пределах -10…-12 градусов.

Артемий Чулков