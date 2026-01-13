Содержание вредных веществ в Стерлитамаке в праздники дважды превысило норму

С 1-го по 12 января в воздухе Стерлитамака дважды фиксировалась повышенная концентрация загрязняющих веществ. Как доложил на оперативном совещании городской администрации начальник Стерлитамакского управления минэкологии Башкирии Азат Хайбуллин, автоматизированные станции контроля атмосферного воздуха выявили отклонения от предельно допустимой концентрации сероводорода.

2 января содержание вещества превысило безопасную норму в 1,5 раза (замер проводился возле Городской клинической больницы №1). 11 января концентрация достигла предельно допустимой отметки рядом с филиалом республиканского Центра гигиены и эпидемиологии.

Надзорные ведомства в выходные не вводили режим неблагоприятных метеорологических условий и не ограничивали работу промышленных предприятий.

Идэль Гумеров