Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила сотрудников СМИ с Днем российской печати. По ее словам, в условиях «продолжающейся гибридной агрессии коллективного Запада» российские журналисты первыми опровергают «распространяемые в промышленных масштабах ложь и фейки». Им удается «ставить эффективный заслон на пути антироссийской пропаганды», добавила дипломат.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госпожа Захарова отметила, что, несмотря на цензурные ограничения, российские журналисты продолжают прорывать информационные барьеры в других странах. Она подчеркнула, что многие корреспонденты за рубежом сталкиваются с давлением со стороны властей, русофобией, дискриминацией и угрозами безопасности.

В сообщении на сайте МИД указано, что десятки журналистов и военкоров погибли в зонах боевых действий. Мария Захарова заявила, что виновные в убийствах гражданских лиц, не смогут избежать ответственности и что международные структуры не должны игнорировать эти преступления. Вину за гибель российчких журналистов она возложила в том числе на власти Украины.