В Оренбурге матери погибшего участника СВО отказали в матпомощи из-за ошибки в фамилии
Мать погибшего военнослужащего из Оренбурга не получила единовременную материальную помощь из-за ошибки в свидетельстве о рождении, где была указана неверная фамилия. Нарушение выявила прокуратура во время проверки. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Установлено, что женщина обратилась в учреждение социальной поддержки, но ей отказали в выплате. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд и потребовала устранить ошибку в документе, а также признать за ней право на получение выплаты.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В итоге мать погибшего военнослужащего получила выплату в размере одного млн руб.