Глава СКР взял на контроль расследование дела о нарушении прав отдыхающих на турбазе в Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав постояльцев туристической базы в селе Ташла Самарской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального следствия Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в декабре 2025 года граждане оплатили проживание в коттеджах на турбазе, но в домах не было отопления, воды и электричества. Из-за этого отдыхающие покинули объект, но деньги им не вернули. СУ СКР возбудило уголовное дело по этому факту. Павел Олейник доложит Александру Бастрыкину об итогах расследования.

Георгий Портнов