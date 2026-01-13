В ХМАО после аварии с двумя грузовиками и возгоранием погиб водитель

На 810 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск 12 января произошло ДТП с участием двух большегрузов, один из водителей погиб, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Авария случилась в Нефтеюганском районе Югры в 14:40. По предварительным данным, 41-летний водитель Man выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Камазом», что вызвало возгорание. В результате ДТП водитель «Камаза» погиб.

Вечером на участке дороги было организовано реверсивное движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ирина Пичурина